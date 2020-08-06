Моршин – небольшой живописный городок на Львовщине, расположенный среди заповедных лесов в предгорье Карпат. Уже более ста лет эта территория славится своими минеральными водами.

А сам Моршин является популярным бальнеологическим курортом, куда приезжают отдохнуть и подлечиться туристы не только из Украины, но и из-за рубежа.

Именно здесь работает моршинский завод минеральных вод "Оскар", который выпускает фасованную в емкостях природную минеральную воду. Торговая марка "Моршинская" является одним из самых дорогих брендов в Украине.

Как бренду "Моршинская" удалось завоевать лидерские позиции? В компании отмечают, что секрет – в уникальности воды. Она выходит из источника в Моршинском месторождении минеральных вод, которое в 2000-м году Кабинет Министров отнес к категории редких. Вода попадает в каптажи – специально построенные резервуары, которые защищают ее от внешних воздействий. К этим водозаборам подсоединен трубопровод, ведущий к заводу. За счет разницы в высотах вода течет по трубам сама, без использования насосов.

На заводе вода проходит только через механические фильтры, которые очищают ее от мелких камней и песка. Благодаря мощному оборудованию путь воды от источника до бутылки занимает всего семь минут.

Компания уделяет большое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни. В 2018-м "Моршинская" запустила кампанию "Первое правило тренировок", в рамках которой украинские спортсмены мирового уровня призвали украинцев приобщаться к занятиям спортом. Также "Моршинская" поддерживает всеукраинское спортивное движение "JuniorZ" и направляет средства на развитие школьного спорта в Украине.

Бренд реализует и ряд экологических инициатив. В 2019-м году "Моршинская" представила зрелищный проект "Голос воды", над которым работали украинские музыканты ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly и The Maneken. Их главным партнером стала... вода. Музыкальные инженеры создали 6 уникальных музыкальных инструментов, с помощью которых вода карпатских рек, водопадов и озер создавала музыку сама.

Кроме того, в партнерстве со Всемирным фондом природы в Украине "Моршинская" запустила всеукраинскую программу "Вместе за природу". В рамках кампании завод "Оскар" обновил форму бутылки для воды, в которой на 15% меньше пластика. Бренд также активно призывает к сортировке мусора и побуждает каждого украинца беречь чистоту и неповторимую красоту украинских Карпат.