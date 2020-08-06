Моршин – невелике мальовниче містечко на Львівщині, розташоване серед заповідних лісів у передгір'ї Карпат. Уже понад сто років ця територія славиться своїми мінеральними водами.

А сам Моршин є популярним бальнеологічним курортом, куди приїжджають відпочити та підлікуватися туристи не тільки з України, а й з-за кордону.

Саме тут працює Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", який випускає фасовану у ємностях природну мінеральну воду. Торговельна марка "Моршинська" є одним із найдорожчих брендів в Україні.

Як бренду "Моршинська" вдалося завоювати лідерські позиції? У компанії наголошують, що секрет – в унікальності води. Вона виливається із джерела у Моршинському родовищі мінеральних вод, яке у 2000-му році Кабінет Міністрів відніс до категорії рідкісних. Вода потрапляє у каптажі – спеціально побудовані резервуари, які захищають її від зовнішніх впливів. До цих водозаборів під'єднаний трубопровід, що веде до заводу. За рахунок різниці у висотах вода тече трубами самоплном, без використання насосів.

На заводі вода проходить лише через механічні фільтри, які звільняють її від дрібного каміння та піску. Завдяки потужному обладнанню шлях води від джерела до пляшки займає усього сім хвилин.

Компанія приділяє велику увагу популяризації спорту та здорового способу життя. У 2018-му "Моршинська" запустила кампанію "Перше правило тренувань", у рамках якої українські спортсмени світового рівня закликали українців долучатися до занять спортом. Також "Моршинська" підтримує всеукраїнський спортивний рух "JuniorZ" і направляє кошти на розвиток шкільного спорту в Україні.

Бренд реалізує і низку екологічних ініціатив. У 2019-му році "Моршинська" презентувала видовищний проєкт "Голос води", над яким працювали українські музиканти ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly та The Maneken. Їхнім головним "партнером" стала... вода. Музичні інженери створили 6 унікальних музичних інструментів, за допомогою яких вода карпатських річок, водоспадів і озер створювала музику сама.

Окрім того, у партнерстві зі Всесвітнім фондом природи в Україні "Моршинська" запустила всеукраїнську програму "Разом за природу". У рамках кампанії завод "Оскар" оновив форму пляшки для води, у якій на 15% менше пластику. Бренд також активно закликає до сортування сміття та спонукає кожного українця берегти чистоту та неповторну красу українських Карпат.