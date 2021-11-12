В состав преступной группы, по информации Службы безопасности Украины, входили двое должностных лиц полиции и бывший работник Министерства внутренних дел. Без законных оснований "торговали" разрешительными документами на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона.

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Организатора схемы задержали при получении денег

В пресс-службе СБУ отметили, что за каждое удостоверение злоумышленники требовали 500 долларов взятки. Организаторами группы оказались двое должностных лиц полиции, которые наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношения оружия нелетального действия.

В то же время к незаконной деятельности привлекли бывшего работника МВД, который подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег.

Во время получения очередной суммы неправомерной выгоды сотрудникам Службы безопасности удалось задержать одного из организаторов схемы.

В составе "псевдодружинников" – 200 человек

Во время проведения оперативно-следственных действий установили, что в состав "псевдодружинников" входит 200 человек. Они получили и планируют получить незаконно оформленные "разрешения".



Почти 200 человек получили удостоверения "дружинников" / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас решают вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.

В то же время для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности причастных к схеме лиц – продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.