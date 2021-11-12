До складу злочинної групи, за інформацією Служби безпеки України, входили двоє посадовців поліції та колишній працівник Міністерства внутрішніх справ. Без законних підстав "торгували" дозвільними документами на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку у селищних радах регіону.

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Організатора схеми затримали під час одержання грошей

У пресслужбі СБУ зазначили, що за кожне посвідчення зловмисники вимагали 500 доларів хабаря. Організаторами групи виявилися двоє посадовців поліції, які налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії.

Водночас до незаконної діяльності залучили колишнього працівника МВС, який підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей.

Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди співробітникам Служби безпеки вдалося затримати одного з організаторів схеми.

У складі "псевдодружинників" – 200 осіб

Під час проведення оперативно-слідчих дій встановили, що до складу "псевдодружинників" входить 200 осіб. Вони отримали і планують отримати незаконно оформлені "дозволи".



Майже 200 осіб отримали посвідчення "дружинників" / Фото пресслужби СБУ

Наразі розв'язують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за статтею про зловживання впливом Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Водночас для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до схеми осіб – тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.