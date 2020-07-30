Ряд должностных лиц частных компаний незаконно поставляли в Россию товары военного назначения. Продукцию производили украинские оборонные предприятия.

Следователи СБУ провели обыски на оборонных предприятиях

Следователи разоблачили механизм поставок в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

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В рамках производства провели обыски на оборонных предприятиях в таких регионах:

Харьковской области;

Киевской области;

Запорожской области;

Одесской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Полтавской области.

Частные предприниматели покупали у украинских производителей продукцию с нарушением закона. Впоследствии товары военного назначения перепродавали в Россию и другие страны. Россиянам даже передавали определенные технологии оборонного производства.

У организатора схемы – связи с ФСБ

Организатором преступной схемы был заместитель директора одного из мощных российских предприятий. Оно обеспечивает подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. У организатора, как оказалось, есть связи с сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас сообщили о подозрении организатору и троим фигурантам дела. Им инкриминируют совершение покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Относительно остальных участников схемы – решают вопрос о квалификации их действий.