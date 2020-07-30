Низка посадовців приватних компаній незаконно постачала до Росії товари військового призначення. Продукцію виробляли українські оборонні підприємства.

Слідчі СБУ провели обшуки на оборонних підприємствах

Слідчі викрили механізм поставок у березні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

Читайте також Тютюновий рекорд в Одеському порту: шалені суми контрабанди

У рамках провадження провели обшуки на оборонних підприємствах у таких регіонах:

Харківській області;

Київській області;

Запорізькій області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Полтавській області.

Приватні підприємці купували в українських виробників продукцію з порушенням закону. Згодом товари військового призначення перепродавали в Росію та інші країни. Росіянам навіть передавали певні технології з оборонного виробництва.

В організатора схеми – зв'язки з ФСБ

Організатором злочинної схеми був заступник директора одного з потужних російських підприємств. Воно забезпечує підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. В організатора, як виявилось, є зв'язки зі співробітниками ФСБ РФ.

Нараз про підозру повідомили організатору та трьом фігурантам справи. Їм інкримінують вчинення замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Щодо решти учасників схеми – наразі вирішують питання щодо кваліфікації їхніх дій.