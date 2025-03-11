Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Польские правоохранители задержали 35-летнюю гражданку Украины, которую в Казахстане приговорили к 12 годам заключения за участие в международной группировке, занимавшейся незаконной трансплантацией органов.

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Осужденная за торговлю органами украинка пыталась сбежать из Польши

Женщину задержали на железнодорожном пункте пропуска между Польшей и Украиной, когда она пыталась покинуть страну.

Она находилась в международном розыске с 2020 года. Ее арест провели по "красному уведомлению" Интерпола – это специальный запрос в международные правоохранительные органы на временное задержание лица до экстрадиции.

По данным следствия, группировка действовала в 2017–2019 годах и незаконно изымала органы у людей для дальнейшей продажи на черном рынке.

Потерпевшими стали 56 человек из разных стран, в частности Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. Организаторы схемы получали финансовую выгоду и сделали незаконную продажу человеческих органов постоянным источником дохода.

Сейчас прокуратура Польши подала в суд ходатайство о временном аресте сроком на одну неделю. Это необходимо для дальнейшей экстрадиции женщины в Казахстан, где она должна отбыть назначенное наказание.