Торнадо накрыл Канаду 1 июля. В этот день отмечают День Канады, поэтому из-за непогоды все мероприятия были отменены.

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Кадры будто из фильма об апокалипсисе

Жуткие кадры разрушительного торнадо в сети публиковали местные жители. Стоит отметить, что стихийная беда пронеслась по городку Дидсбери, расположенному в провинции Альберта.

Торнадо пронеслось по югу Канады: смотрите на карте

В преддверии метеорологи предупредили канадцев об ухудшении погоды. В частности, прогнозировали порывистый ветер, град и обильные осадки. Впоследствии появилось сообщение о грозе и возможном торнадо.

Торнадо в Канаде: смотрите видео

Информация о пострадавших не поступала, однако зафиксировали разрушение домов. Поскольку торнадо пронесся по небольшому городку, то разрушены в большинстве случаев гражданские дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.

Последствия торнадо в Канаде / Фото Canadian Press

Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства. В сети пишут, что такого разрушительного торнадо с огромным градом в Дидсбери еще не видели.



Огромный град в Канаде / фото Randi Ingram

Разрушительный торнадо в Дидсбери: смотрите видео

Стихийное бедствие в Канаде: смотрите видео

В Канаде бушевали масштабные пожары

В конце мая Канаду накрыли масштабные лесные пожары. Поэтому объявили чрезвычайное положение, а в некоторых регионах объявили эвакуацию. К слову, это была самая масштабная эвакуация населения за всю историю страны.

Эвакуацию объявили в Новой Шотландии и Британской Колумбии. В общей сложности, более 16 тысяч канадцев покинули жилье из-за лесных пожаров.

Как объяснили синоптики, причиной масштабных возгораний стала засуха. На это повлияли раннее таяние снега, более теплая зима и более высокая температура в марте. Также в последние месяцы было мало осадков, что в комплексе привело к масштабным пожарам.