Лесные пожары в атлантической канадской провинции Новая Шотландия уничтожают все живое на своем пути. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

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Более 16 тысяч канадцев покинули свои дома из-за масштабных пожаров

На понедельник эвакуировались 16 400 жителей Галифакса, крупнейшего города Новой Шотландии. Приказы об эвакуации также были изданы в Британской Колумбии, ведь пожары продолжают бушевать на западе страны.

В своем твите в понедельник премьер-министр Джастин Трюдо назвал пожары в Новой Шотландии "невероятно серьезными" и сказал, что его правительство готово предложить помощь в случае необходимости.

Всего в провинции бушуют 6 крупных лесных пожаров, один из которых, по оценкам Департамента природных ресурсов Новой Шотландии, охватил 788 гектаров.

Заместитель начальника пожарной охраны Галифакса Дэйв Мелдрам сообщил журналистам, что огонь очень быстро распространяется и пока эту стихию взять под контроль невозможно. Поэтому в Галифаксе объявили чрезвычайное положение.

Спасатель добавил, что пострадавших нет, но огонь уже уничтожил по меньшей мере 10 построек. Дождей синоптики не прогнозируют, поэтому, по его словам, на тушение пожаров может уйти около недели.

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Причиной пожаров стала засуха

Кара Маккарди, сотрудница отдела пожарной безопасности Департамента природных ресурсов и возобновляемых источников энергии Новой Шотландии, сказала, что в этом сезоне в провинции произошло 176 лесных пожаров. Для сравнения, в прошлом году было 70.

Раннее таяние снега, более теплая зима, более высокие температуры в начале марта, безусловно, привели к ухудшению ситуации. За последний месяц во многих районах Новой Шотландии почти не было дождя, что также усугубило засуху,

– сказала она.

Соседняя провинция Нью-Брансуек также переживает лесной пожар. Там пришлось эвакуировать жителей 400 домов.

Западные провинции Канады тоже столкнулись с засушливой погодой и пожарами. В частности, пожар, вызванный молнией 12 мая на северо-востоке Британской Колумбии, продолжает гореть и значительно разросся.

Справка. По данным Министерства природных ресурсов Канады, в этом году из-за лесных пожаров сгорело более двух миллионов гектаров земли по всей стране.