Лісові пожежі в атлантичній канадській провінції Нова Шотландія нищать все живе на своєму шляху. Тисячі людей були вимушені залишити свої будинки.

Дивіться також Масштабна пожежа на Одещині: полум'я охопило школу – шокуюче відео

Понад 16 тисяч канадців залишили свої оселі через масштабні пожежі

Станом на понеділок близько евакуювалися 16 400 жителів Галіфакса, найбільшого міста Нової Шотландії. Накази про евакуацію також видали у Британській Колумбії, адже пожежі продовжують вирувати на заході країни.

У своєму твіті в понеділок прем'єр-міністр Джастін Трюдо назвав пожежі в Новій Шотландії "неймовірно серйозними" і сказав, що його уряд готовий запропонувати допомогу у разі потреби.

Загалом наразі в провінції вирують 6 великих лісових пожеж, одна з яких, за оцінками Департаменту природних ресурсів Нової Шотландії, охопила 788 гектарів.

Заступник начальника пожежної охорони Галіфакса Дейв Мелдрам повідомив журналістам, що вогонь дуже швидко поширюється і поки що цю стихію взяти під контроль неможливо. Через це у Галіфаксі оголосили надзвичайний стан.

Рятувальник додав, що постраждалих немає, але вогонь вже знищив щонайменше 10 будівель. Дощів синоптики не прогнозують, тож, за його словами, на гасіння пожеж може піти близько тижня.

Масштабні пожежі в Канаді: дивіться відео

Причиною пожеж стала посуха

Кара Маккарді, співробітниця відділу пожежної безпеки Департаменту природних ресурсів та відновлюваних джерел енергії Нової Шотландії, сказала, що цього сезону в провінції сталося 176 лісових пожеж. Для порівняння, торік в цей час було 70.

Рання танення снігу, тепліша зима, вищі температури на початку березня, безумовно, призвели до погіршення ситуації. За останній місяць у багатьох районах Нової Шотландії майже не було дощу, що також посилило посуху,

– сказала вона.

Сусідня провінція Нью-Брансуєк також переживає лісову пожежу. Там довелося евакуювати жителів 400 будинків.

Західні провінції Канади теж зіткнулися із посушливою погодою й пожежами. Зокрема пожежа, викликана блискавкою 12 травня на північному сході Британської Колумбії, продовжує горіти й значно розрослася.

Довідка. За даними Міністерства природних ресурсів Канади, цього року через лісові пожежі згоріло понад два мільйони гектарів землі по всій країні.