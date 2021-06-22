Трагедия произошла поздно вечером 21 июня. В результате удара стихии вынуждены покинуть свои дома от 50 до 100 местных жителей.

Читайте также Мраморное море в Турции покрылось коричневой пеной, которая угрожает экосистеме: фото

Повреждены около сотни домов

По предварительным подсчетам, подверглись разрушениям от 75 до 100 домов. Канадский Красный Крест уже направил помощь и своих работников в пострадавший регион.

Погиб отец троих детей

Местные власти подтвердили гибель мужчины – отца 3 детей. Мэр города Маскуш уже выразил соболезнования семье жертвы, сейчас точные обстоятельства гибели неизвестны. Еще два человека получили легкие ранения.

У нас есть дома, которые просто сорвало с фундамента,

– сказал Гийом Трембле.

Также необходимо расчистить улицы, ведь на дорогах – много поломанных деревьев и оборванных электропроводов.

Смотрите видео из Маскуша:

Смотрите на карте, где расположен Маскуш в Канаде

В Австралии возникли сразу 5 смерчей

Отметим, что сразу 5 смерчей в начале мая возникли в Австралии. Такое явление могли наблюдать сразу после шторма. Смерчи образовались у побережья Нового Южного Уэльса. К счастью, пострадавших не было.