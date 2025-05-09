Синоптики предупреждают, что торнадо в Украине будут видеть чаще.

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Что известно о торнадо на Днепропетровщине

Местом, где бушевала непогода, называют Павлоград. Оттуда присылают фото последствий.

Непогода наделала беды в Днепропетровской области / Фото из телеграм-каналов

Есть и видео природного явления.

СМИ пишут, что ураганный ветер срывал крыши, разбивал окна и вырывал с корнем деревья. Это имело место в Павлограде и его окрестностях.

Момент бури попал на видео. Смотреть его действительно страшно, ведь ветер с легкостью срывает крыши домов вдоль улицы.

Ураган в Павлограде 9 мая: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

К сожалению, больше всего пострадали дома, которые уже были повреждены российскими обстрелами.

Мощный ураган, который пронесся Павлоградом, нанес значительные разрушения в районе, который и без того пострадал от предыдущих российских атак. В домах сорвало крыши, кое-где выбило окна. Особенно сильно пострадали конструкции, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов,

– сообщили местные СМИ.

Поскольку упало много деревьев, то было сложно проехать. Спасатели резали их.

Последствия непогоды в Павлограде: смотрите видео

Также из-за непогоды оборвало провода. Но свет уже понемногу возвращают.