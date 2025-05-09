Синоптики попереджають, що торнадо в Україні бачитимуть частіше.

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Що відомо про торнадо на Дніпропетровщині

Місцем, де вирувала негода, називають Павлоград. Звідти надсилають фото наслідків.

Негода наробила лиха в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналів

Є і відео природного явища.

ЗМІ пишуть, що ураганний вітер зривав дахи, розбивав вікна та виривав з коренем дерева. Це мало місце в Павлограді та його околицях.

Момент бурі потрапив на відео. Дивитися його справді страшно, адже вітер з легкістю зриває дахи будинків уздовж вулиці.

Ураган у Павлограді 9 травня: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

На жаль, найбільше постраждали будинки, які вже були пошкоджені російськими обстрілами.

Потужний ураган, що пронісся Павлоградом, завдав значних руйнувань у районі, який і без того постраждав від попередніх російських атак. У будинках зірвало дахи, подекуди – вибило вікна. Особливо сильно постраждали конструкції, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Оскільки впало багато дерев, то було складно проїхати. Рятувальники різали їх.

Наслідки негоди в Павлограді: дивіться відео

Також через негоду обірвало дроти. Та світло вже потроху повертають.