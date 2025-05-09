Зливи, заморозки, ба навіть сніг – так розпочався перший тиждень травня. Якими будуть вихідні 10 і 11 травня, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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Де буде суха погода у суботу

Відповідно до прогнозів синоптиків, вдень середня температура по всій Україні становитиме 11 – 13 градусів тепла. Небо буде хмарним з проясненням. Також у більшості областей пройде невеликий дощ.

Водночас кілька регіонів опади оминуть. Це центральні, південні та східні області: Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська.

Погода на 10 травня / Фото Укргідрометцентр

Де не буде дощів у неділю

У неділю, 11 травня, очікується ще більше опадів. Помірний дощ заливатиме майже усі області. Суху погоду синоптики обіцяють для Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Херсонщини та Криму.

Погода на 11 травня / Фото Укргідрометцентр

До слова, уночі 10 травня у західних та Житомирській областях, 11 травня в північно східній частині на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів.