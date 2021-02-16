Из-за торнадо в Северной Каролине, в США, погиб 1 человек, а также 10 человек госпитализировали с тяжелыми травмами. Специальные службы делают все возможное, чтобы найти пропавших без вести американцев.

Торнадо ударил ночью во вторник, 16 февраля, в Юго-Восточном округе Брансуик недалеко от Гриссетауна. Последствия непогоды власти называют тяжелыми.

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Последствия непогоды

Торнадо разрушило десятки домов.

Уничтожены электролинии, поэтому тысячи домов остались без электроэнергии.

Сотни сломанных деревьев.

1 человек погиб, несколько человек получили тяжелые травмы.



Спасательная операция в США / Фото из твиттера Таннера Барза



Разрушенный дом из-за торнадо / Фото из твиттера Таннера Барза

Последствия непогоды / Фото из твиттера Таннера Барза

Что торнадо оставило после себя: смотрите видео

Как справляются службы

В результате непогоды несколько человек пропали без вести. Власти заявили, что поисковые работы продолжаются. Также людей призвали избегать выхода в разрушенные районы, пока экипажи работают для очистки улиц и поиска жертв.

Уилмингтонская пожарная служба написала в твиттере, что пришлет команды, которые помогут найти людей, пропавших после торнадо.

As of about 1 am, our Regional Response Team (RRT-2) was requested by state EM to respond to Brunswick County to assist with locating missing persons after a tornado hit the area.

.@NHCFR @WilmingtonFD @CityofWilm pic.twitter.com/qFJQi9f5J5 — WilmingtonFD (@WilmingtonFD) February 16, 2021

Последствия торнадо: видео с дрона

Непогода в Северной Каролине: видео