В США из-за торнадо погиб человек: жуткие фото и видео последствий непогоды
Из-за торнадо в Северной Каролине, в США, погиб 1 человек, а также 10 человек госпитализировали с тяжелыми травмами. Специальные службы делают все возможное, чтобы найти пропавших без вести американцев.
Источник:AP
Торнадо ударил ночью во вторник, 16 февраля, в Юго-Восточном округе Брансуик недалеко от Гриссетауна. Последствия непогоды власти называют тяжелыми.
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Последствия непогоды
- Торнадо разрушило десятки домов.
- Уничтожены электролинии, поэтому тысячи домов остались без электроэнергии.
- Сотни сломанных деревьев.
- 1 человек погиб, несколько человек получили тяжелые травмы.
Спасательная операция в США / Фото из твиттера Таннера Барза
Разрушенный дом из-за торнадо / Фото из твиттера Таннера Барза
Последствия непогоды / Фото из твиттера Таннера Барза
Что торнадо оставило после себя: смотрите видео
Как справляются службы
В результате непогоды несколько человек пропали без вести. Власти заявили, что поисковые работы продолжаются. Также людей призвали избегать выхода в разрушенные районы, пока экипажи работают для очистки улиц и поиска жертв.
Уилмингтонская пожарная служба написала в твиттере, что пришлет команды, которые помогут найти людей, пропавших после торнадо.
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