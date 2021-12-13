Еще 8 пропали без вести. На момент бедствия на фабрике находились более 100 человек.
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В Штатах на фабрике погибли 8 человек
Рабочие фабрики Mayfield Consumer Products были внутри помещения, когда пронесся торнадо. Они ведь работали в ночную смену.
Известно, что в здании было 110 человек. Сразу после бедствия удалось эвакуировать 40 человек. Спасатели считали чудом, что остальные выжили.
Восемь человек погибли, еще восемь – числятся пропавшими без вести. Более 90 человек уже нашли,
– сообщили местные власти.
Представитель фабрики Боб Фергюсон рассказал, что многие сотрудники спаслись от торнадо в укрытии. Когда же ураган утих, то пошли домой.
"Из-за отключения электричества и отсутствия стационарного телефона с ними сначала трудно было связаться", – заявил Фюргюсон.
В настоящее время спасатели продолжают искать пропавших без вести.
Тонадо разрушил фабрику и унес жизни 8 человек / Фото АР
Коротко о торнадо в США
- 10 – 11 декабря в США пронесся торнадо. Ненастье зацепило 5 штатов – Арканзас, Иллинойс, Миссури, Теннесси и Кентукки.
- Губернатор штата Кентукки Энди Бешер заявил, что протяженность торнадо не менее 200 миль, то есть более 320 километров. По данным экспертов, говорится о более чем 400 километрах.
- Предварительно известно, что в результате стихийного бедствия погибли 84 человека. Однако предполагается, что число жертв может возрасти до 100 человек.
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