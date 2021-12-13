Ще 8 зникли безвісти. На момент лиха на фабриці перебувало понад 100 людей.
До теми Торнадо у США подолав майже 400 кілометрів: його жертвами могли стати понад 100 людей
У Штатах на фабриці загинули 8 людей
Робітники фабрики Mayfield Consumer Products були всередині приміщення, коли пронісся торнадо. Адже вони працювали в нічну зміну.
Відомо, що у будівлі було 110 людей. Відразу після лиха вдалось евакуювати 40 осіб. Рятувальники вважали дивом виживання решти.
Вісім людей загинули, ще вісім – вважаються зниклими безвісти. Понад 90 людей вже знайшли,
– повідомила місцева влада.
Представник фабрики Боб Фергюсон розповів, що багато співробітників заховалися від торнадо в укритті. Коли ж ураган вщух, то пішли додому.
"Через вимкнення електрики та відсутність стаціонарного телефону з ними спершу було важко зв'язатися", – заявив Фюргюсон.
Наразі рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти.
Тонадо зруйнувало фабрику та забрало життя 8 людей / Фото АР
Коротко про торнадо в США
- 10 – 11 грудня в США пронісся торнадо. Негода зачепила 5 штатів – Арканзас, Іллінойс, Міссурі, Теннессі та Кентуккі.
- Губернатор штату Кентуккі Енді Бешер заявив, що торнадо тягнеться щонайменше 200 миль, тобто понад 320 кілометрів. За даними експертів, мовиться про понад 400 кілометрів.
- Попередньо відомо, що внаслідок стихійного лиха загинуло 84 людини. Однак припускають, що число жертв може зрости до 100 людей.
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