За словами Джо Байдена, трагедія уже забрала щонайменше 84 життів. Глава Білого дому пообіцяв федеральну підтримку штатам, які постраждали найбільше.

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Постраждалим штатам терміново виділили допомогу

Від негоди серйозно постраждали південні штати. Серед них найбільше дісталося штату Кентуккі. Президент Джо Байден заявив, що вже затвердив декларацію з надання федеральної допомоги округу, яку нададуть терміново. Зокрема, надання тимчасово житла тим, чиї будинки зруйнував торнадо.

Стихію, яка пронеслася південними штатами, Байден назвав найпотужнішим спалахом в історії країни.

Ймовірно, це буде один з найбільших спалахів торнадо в нашій історії,

– заявив Байден.

Сума збитків, які завдав торнадо, ще не підрахували. Так само не встановили точну кількість жертв.

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