Загалом стихійне лихо розгулялося одразу у 5 штатах. Влада повідомляє про десятки постраждалих та поранених.

Важливо Один з найбільших спалахів в американській історії, – Байден про серію торнадо

Губернатор Кентуккі Енді Бешер заявив, що торнадо, що тягнеться щонайменше 200 миль, тобто понад 320 кілометрів.

Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі. Деякі штати постраждали так, що важко передати словами, – сказав губернатор.

За даними відділу управління надзвичайними ситуаціями Кентуккі, торнадо виник на північному сході Арканзасу і піднявся в окрузі Брекінрідж. Експерти припускають, що торнадо, можливо, пройшов відстань у 250 миль, тобто майже 400 кілометрів.

Вражає! Якщо Національна метеорологічна служба підтвердить цю інформацію, це поб'є рекорд найдовшої безперервної відстані, яку коли-небудь подолав торнадо.

Що відомо про жертв та постраждалих

Припускають, що жертвами торнадо стали щонайменше 84 людини. Однак є побоювання, що загиблих може бути понад 100.

Дивіться фото з наслідками торнадо у Мейфілді:

Додамо, що потужний торнадо 10 та 11 грудня пронісся американськими штатами Арканзас, Іллінойс, Міссурі, Теннессі та Кентуккі. Останній постраждав найбільше. У Кентуккі оголосили надзвичайний стан. Раніше МЗС України висловило співчуття американцям.