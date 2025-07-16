Соответствующими кадрами в среду, 16 июля, поделились председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин и местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Как выглядит торнадо в Украине?

Ранее синоптики предупреждали, что летом смерчи могут возникать вследствие грозовых фронтов и сильного нагревания воздуха. Такие природные явления все чаще наблюдают на юге Украины.

Сезон торнадо на Херсонщине: смотрите видео

Вихрь в Николаеве: смотрите видео

Напомним, 14 июля смерч также зафиксировали в Одесской области, вблизи трассы Киев – Одесса. Он поднимал вверх пыль и растительность, однако не вызвал разрушений и не добрался до населенных пунктов.

К слову, 9 июля ветряной вихрь заметили также во Львовской области. Столб поднимался на несколько десятков метров вверх.