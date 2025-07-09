Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на львовские телеграмм-сообщества и "Твоя Львовщина" в Facebook.

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На Львовщине заметили смерч

Возле города Жидачев, что на Львовщине, 9 июля произошел смерч. Огромный ветряной вихрь проносился на горизонте. Местные жители сняли столб, что поднимался на несколько десятков метров вверх.

Летом смерчи в Украине фиксируют почти ежегодно в разных местах. Обычно явление появляется перед грозой. Ветряной вихрь образуется из нижней границы кучево-дождевых облаков. Оттуда он достигает земли и становится хорошо заметен.

Во Львовской области сняли смерч: смотрите видео

Метеорологи ранее предупреждали, что риск возникновения смерча усиливается, когда происходит усиление ветра, проходят дожди с грозами. Когда явление становится масштабным – это может повредить урожай и вызвать повреждения в населенных пунктах. К счастью, в Украине торнадо и смерчи кратковременные и образуются над полями или лесными массивами.

Ухудшение погоды в Украине

В среду, 9 июля, часть областей Украины накрыла непогода. Грозы и шквалы, местами с градом в этот день бушуют на Западе и Юге страны. В этих регионах несколько спала жара, а солнечное небо затянуло облаками. Такая погода в нескольких областях продержится до конца суток.