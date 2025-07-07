О последствиях непогоды в западных регионах информирует 24 Канал со ссылкой на Ровенскую ОГА, мэра Львова Андрея Садового и ГСЧС Волыни.

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Спасатели ликвидируют последствия стихии на Западе

По состоянию на 22:00 7 июля из-за урагана и грозы в Ровенской области полностью обесточены 13 населенных пунктов, еще 3 – частично. Без электроснабжения остаются 2 553 абонента по всему региону.

Бригады энергетиков уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

ГСЧС ликвидируют последствия непогоды на Ровенщине / Фото Ровенской ОГА

В Луцке во время грозы дерево упало на троллейбусную линию. На одной из улиц города ясень рухнул на две машины. Падение деревьев также зафиксировали в нескольких районах Волынской области.

Последствия ливня и ветра на Волыни / Фото ГСЧС Волыни

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по состоянию на 22:15 в городе предварительно не зафиксировано пострадавших. Однако непогода нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре.

Так, в разных районах города повреждены 33 дерева. Также зафиксировано 8 замыканий электросетей, из которых одно – в системе Электротранса, остальные касаются уличного освещения.

Ветер повалил дерево в центре Львова / Фото Андрея Садового

В общем, во всех областях, где непогода нанесла повреждений, спасатели оперативно ликвидируют последствия.