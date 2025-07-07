Про наслідки негоди у західних регіонах інформує 24 Канал з посиланням на Рівненську ОДА, мера Львова Андрія Садового та ДСНС Волині.

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Рятувальники ліквідовують наслідки стихії на Заході

Станом на 22:00 7 липня через буревій і грозу в Рівненській області повністю знеструмлено 13 населених пунктів, ще 3 – частково. Без електропостачання залишаються 2 553 абоненти по всьому регіону.

Бригади енергетиків уже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

ДСНС ліквідовують наслідки негоди на Рівненщині / Фото Рівненської ОВА

У Луцьку під час грози дерево впало на тролейбусну лінію. На одній з вулиць міста ясен завалився на дві автівки. Падіння дерев також зафіксували в кількох районах Волинської області.

Наслідки зливи та вітру на Волині / Фото ДСНС Волині

Як повідомив мер Льова Андрій Садовий, станом на 22:15 у місті попередньо не зафіксовано постраждалих. Однак негода завдала значної шкоди міській інфраструктурі.

Так, у різних районах міста пошкоджено 33 дерева. Також зафіксовано 8 замикань електромереж, з яких одне – в системі Електротрансу, решта стосуються вуличного освітлення.

Вітер повалив дерево у середмісті Львова / Фото Андрія Садового

Загалом, в усіх областях, де негода завдала пошкоджень, рятувальники оперативно ліквідовують наслідки.