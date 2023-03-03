США посетил мощный шторм. Из-за непогоды в Техасе и Луизиане возникло несколько торнадо, а в солнечной Калифорнии выпал снег.

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Ветер более 100 километров в час

В штате Техас ночью образовалось торнадо. Сообщалось о порывах ветра 112 километров в час.

Последствия Торнадо в США: смотрите видео

Людей предупредили, что в случае включения сирен это означает, что скорость ветра равна слабому торнадо. То есть, нужно оставаться в домах и держаться подальше от окон.

Севернее Далласа ветер повалил деревья, сорвал крышу с продуктового магазина и перевернул четыре 18-колесных транспортных средства вдоль шоссе 75 США. К счастью, обошлось без жертв. Несколько человек отделались незначительными ранениями, несмотря на то, что их дома рухнули.

Местные аэропорты отменили все рейсы. По данным poweroutage.us, на вечер четверга более 310 000 потребителей коммунальных услуг в Техасе не имели электричества. Соответственно насосные станции для водоснабжения также отключились.

Синоптики заявили, что штормовая система продолжит свое движение на Восток, создавая угрозу суровой погоды в долинах рек Огайо и Теннесси. Позднее в тот же день, по всей вероятности, выпадет снег на востоке Великих озер и Новой Англии.

Шторм вызвал снег в Калифорнии и Орегоне

Метеорологи говорят, что тот же шторм вызвал снег в Калифорнии и Орегоне. Местами высота снега до 2 метров.

В Калифорнии около 52 000 домов и предприятий остались без электричества. Также сильные снегопады сделали дороги непроходимыми и заперли жильцов в своих домах. Поскольку в этом штате к таким погодным условиям не привыкли, к этому не подстроены и здания. В некоторых домах от нашествия снега рушатся крыши.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение в 13 округах, включая округа Сан-Бернардино, Лос-Анджелес и Санта-Барбара.

Однако есть и плюсы. Метеорологи отмечают, что этот снегопад помог снизить, а в некоторых районах устранить засуху в штате.