До США завітав потужний шторм. Через негоду у Техасі та Луїзіані виникли декілька торнадо, а у сонячній Каліфорнії випав сніг.

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Вітер понад 100 кілометрів на годину

У штаті Техас вночі утворилося торнадо. Повідомлялося про пориви вітру 112 кілометрів на годину.

Наслідки Торнадо у США: дивіться відео

Людей попередили, що у випадку увімкнення сирен це означає, що швидкість вітру дорівнює слабкому торнадо. Тобто потрібно залишатися в будинках та триматися подалі від вікон.

На північ від Далласа вітер повалив дерева, зірвав дах із продуктового магазину та перевернув чотири 18-колісні транспортні засоби вздовж шосе 75 США. На щастя, минулося без жертв. Кілька людей відбулися незначними пораненнями попри те, що їхні будинки завалилися.

Місцеві аеропорти скасували всі рейси. За даними poweroutage.us, станом на вечір четверга понад 310 000 споживачів комунальних послуг у Техасі не мали електрики. Відповідно, насосні станції для водопостачання також відключились.

Синоптики заявили, що штормова система продовжить свій рух на Схід, створюючи загрозу суворої погоди у долинах річок Огайо та Теннессі. Пізніше того ж дня, ймовірно, випаде сніг на сході Великих озер і Нової Англії.

Шторм викликав сніг у Каліфорнії та Орегоні

Метеорологи кажуть, що той самий шторм викликав сніг у Каліфорнії та Орегоні. Місцями висота снігу до 2 метрів.

У Каліфорнії близько 52 000 будинків і підприємств залишились без електрики. Також сильні снігопади зробили дороги непрохідними та замкнули мешканців у своїх будинках. Оскільки у цьому штаті до таких погодних умов не звикли, до цього не підлаштовані й будівлі. У деяких будинках від навали снігу валяться дахи.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом ввів надзвичайний стан у 13 округах, включаючи округи Сан-Бернардіно, Лос-Анджелес та Санта-Барбара.

Проте є й плюси. Метеорологи зазначають, що цей снігопад допоміг зменшити, а в деяких районах усунути засуху у штаті.