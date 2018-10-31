Тортом в лицо: в ресторане Киева прокомментировали инцидент

В киевском ресторане Guramma Italiana подтвердили информацию о том, что официант этого заведения запустил тортом клиентке в лицо.

Об этом сообщает "УП.Жизнь" со ссылкой на мужчину, который представился руководителем ресторана Валентином.

24 канал сообщал, что в соцсетях появилось видео, как в одном из ресторанов Киева официант швырнул торт в лицо скандальной посетительнице, которая вместе с подругой неоднократно повышала голос на персонал заведения.

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Беспрецедентный случай, это было хамство со стороны гостей, у ребят не выдержали нервы, и вот так они защищали свою честь. Девушки увидели, что их снимают, и ушли,

– пояснил руководитель ресторана.

В комментариях под видео мнения пользователей соцсетей разделились. Одни поддерживают официантов, другие возмущаются их поведением, а часть предположила, что это мог быть пиар самого ресторана.

К слову, именно видео было впоследствии удалено из Instagram-страницы хорегорафа Ричарда Горна, который первым опубликовал эту запись.