Несподівано, але сьогодні поговоримо про дружбу. Дружбу Росії та України. От ви як вважаєте, чи є наші держави друзями? Думаю, представники партії "Опозиційна платформа – За життя" відразу скажуть, що "так", ми – друзі й взагалі – "один народ".

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А от я, як представник тих, хто в 2014 році отримував "дружні" пакунки у вигляді "градів" та артилерійських снарядів саме з території Росії – впевнений, що ми не можемо бути друзями, адже це якось не по-дружньому – стріляти в друзів, вбивати друзів чи окуповувати цілі регіони у друзів.

Про дружбу я заговорив не просто так. У столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви. Так-так, виявляється є, точніше, був такий пам'ятний знак. Ймовірно, ви, як і я, не чули про нього раніше. Розміщений він був у Голосіївському районі Києва, раніше цей район називався Московським.



У Києві знесли пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви / Фото з фейсбуку Аліни Михайлової

Цей пам'ятник встановили ще в 2001 році. Думаю тоді це було справді актуально, адже ніхто не знав, що росіяни із друзів та сусідів перетворяться на окупантів. Однак після 2014 року активісти почали звертатися зі скаргами до міськради, з вимогою демонтувати цей пам'ятний знак. Але марно.

Ініціаторкою демонтажу стала депутатка

У 2021 році ініціатором демонтажу виступила депутатка Київської міськради Аліна Михайлова, яка подала проєкт рішення, щоб забрати звідти це неподобство – і довела справу до кінця. Депутати більшістю проголосували за те, щоб демонтувати цей витвір, але найголовніше те, що це було зроблено по закону. Цивілізовано. Більшістю депутатів.

Очікувано, що від самого початку не підтримували цю ідею представники партії ОПЗЖ – як представники ворога. У цьому питанні я повністю поділяю позицію тендітної Аліни Михайлової, яка не тільки є депутаткою, але й є учасником бойових дій на Сході.

Аліна із 2014 року активно займалася волонтерством, а потім брала активну участь у бойових діях на Сході в складі ДУК "Правий сектор" і обіймала посаду керівника медичної служби 1-ої окремої штурмової роти.

Зараз їй 26 і вона продовжує приносити користь і демонструвати неабияку витримку і силу волі, бо працювати із нашими політиками людині, яка дуже і дуже довго була на війні і не згодна йти на компроміси із системою – це завдання майже нездійснене. Однак Аліна і тут дає, так би мовити, джазу – у хорошому сенсі цього слова.



Демонтажу добилась українська волонтерка / Фото з фейсбуку Аліни Михайлової

Чому я акцентував увагу всього свого блогу на пам'ятнику, про який я навіть не знав, та на молодій дівчині, яка витратила купу часу і сил на те, щоб демонтувати його з вулиць нашого Києва?

Російські пропагандисти обговорюють знесення знаку

Тому що до висвітлення цієї історії підключились російські центральні канали. При чому залучають навіть до цих "фахових" дискусій наших співвітчизників, які, на мою думку, є звичайними проплаченими мавпочками Кремля.

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Подивіться на того ж, наприклад, Рабіновича, який співав на трибуні Верховної Ради пісню "Вставай, страна огромная", після введення санкцій щодо каналів Медведчука.

Телеведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва не цурається голосних образ нашої влади та нашої країни, а Рабінович взагалі назвав всю муніципальну варту Києва, переважна більшість співробітників якої є ветерани, цитую – "отребьем".

Хотів би звернутися до нешанованої мною пані Скабєєвої. Казати про українську владу все те, що кажете про неї ви – можемо тільки ми, українці, адже це у нас в країні – свобода слова не на папері, а по факту.

Це у нас в країні можна вийти із плакатом, на якому буде написано, що президент-клоун, а Верховна Рада – це крадії та негідники, а міністр внутрішніх справ – узагалі казковий персонаж.

І під час цих акцій у нас "не пакуватимуть" людей пачками, а поліція, про яку часто кажуть "мусора" – ще й буде охороняти цей захід. Бо наші громадяни мають право це робити в той час, як у вашій країні, пані Скабєєва, все навпаки.

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Хочу нагадати, що найбільші телеканали Росії належать державі і всі ведучі, так чи інакше, є працівниками Росії і за те, щоб вони лили тонни пропаганди у вуха своїх громадян і наших, які теж їх дивляться, їм дуже добре платять.

Скільки заробляють російській телепропагандисти

Знаєте, наприклад, скільки за рік заробляє ведуча Скабєєва та інші "відомі" російські телепропагандисти?

Почнемо зі Скабєєвої – за рік вона заробляє приблизно 200 тисяч доларів. Не дурно, як на мене, але вона ще далеко не топова "ведуча", якщо дивитись по зарплатні.

Володимир Соловйов, наприклад, заробляє в рік понад 700 тисяч доларів. Це той, який у своєму шоу розповідав, що після того, як вони відберуть Крим, вони підуть далі і заберуть майже все.

Зверніть увагу! Головна на пропагандистському каналі "Раша тудей" Маргарита Симоньян разом зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном заробляють понад 2 мільйони доларів на рік.

Ну а лідером за доходами є Артем Шейнін, який в "одне лице" заробляє у рік майже 1,5 мільйона доларів. Ці дані зібрали журналісти видання "Зе інсайдер", з посиланням на базу Федеральної податкової служби.

Як бачите, ці люди мають відробляти гроші, тому марно сподіватися, що колись вони скажуть правду, а не те, що їм накаже говорити російська влада. Саме та влада, яка так і не визнає, що окувала Крим та майже 2 наші області, вбиває наших солдатів та удає, що це ми в цій історії не праві.

А завершити я хочу тим, що скажу дякую таким небайдужим і активним депутатам як Аліна Михайлова. Всім тим, хто професійно виконує свою роботу в інтересах нашої країни і нашого міста.

Дуже хочеться, щоб таких, як Аліна було більше – амбітних, цілеспрямованих, розумних і щонайголовніше – з Україною в серці. Впевнений, що далі таких справжніх українців ставатиме більше, адже ми, як країна і як нація, рухаємось вперед і вгору, на відміну від наших сусідів.

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