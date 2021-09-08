Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что реакция России вызывает недоумение. Все потому, что российские поборники исторических связей все еще не поняли: невозможно построить дружбу на танках.
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В МИД отметили, что знак в честь дружбы с Москвой, установленный в 2001 году, не соответствует реалиям.
Жертвами российской агрессии стали тысячи украинцев. Еще десяткам тысяч наших граждан война искалечила судьбы. Также сотни украинцев на оккупированных территориях вынуждены жить в условиях перманентной угрозы.
Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю,
– говорится в сообщении.
В МИД Украины отметили, что исправлять исторические ошибки никогда не поздно.
В Киеве демонтировали знак дружбы Киева и Москвы
- Памятник демонтировали 6 сентября. Соответствующее решение приняли еще летом.
- Сейчас его хранят в Голосеевской райгосадминистрации. Впоследствии – передадут в будущий Музей тоталитаризма.
- Депутат Алина Михайлова заявила, что это победа. Политик подчеркнула: "любая постройка, что прославляет государство-оккупанта и воспевает нашу с ним дружбу – это плевок в душу тысяч погибших украинцев, дружбы нет".