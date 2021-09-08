Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что реакция России вызывает недоумение. Все потому, что российские поборники исторических связей все еще не поняли: невозможно построить дружбу на танках.

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В МИД отметили, что знак в честь дружбы с Москвой, установленный в 2001 году, не соответствует реалиям.

Жертвами российской агрессии стали тысячи украинцев. Еще десяткам тысяч наших граждан война искалечила судьбы. Также сотни украинцев на оккупированных территориях вынуждены жить в условиях перманентной угрозы.

Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю,

– говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что исправлять исторические ошибки никогда не поздно.

Заметьте! Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что "киевский режим" якобы упорно навязывает украинцам ненависть ко всему русскому.

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