Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що реакція Росії викликає здивування. Усе тому, що російські поборники історичних зв'язків все ще не зрозуміли: неможливо збудувати дружбу на танках.

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У МЗС зауважили, що знак на честь дружби з Москвою, встановлений у 2001 році, не відповідає реаліям сьогодення.

Жертвами російської агресії стали тисячі українців. Ще десяткам тисяч наших громадян війна скалічила долі. Також сотні українців на окупованих територіях змушені жити в умовах перманентної загрози.

Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС України наголосили, що виправляти історичні помилки ніколи не пізно.

Зауважте! Речниця МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що "київський режим" начебто вперто нав'язує українцям ненависть до всього російського.

У Києві демонтували знак дружби Києва та Москви