Пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила, що реакція Росії викликає здивування. Усе тому, що російські поборники історичних зв'язків все ще не зрозуміли: неможливо збудувати дружбу на танках.
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У МЗС зауважили, що знак на честь дружби з Москвою, встановлений у 2001 році, не відповідає реаліям сьогодення.
Жертвами російської агресії стали тисячі українців. Ще десяткам тисяч наших громадян війна скалічила долі. Також сотні українців на окупованих територіях змушені жити в умовах перманентної загрози.
Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю,
– мовиться у повідомленні.
У МЗС України наголосили, що виправляти історичні помилки ніколи не пізно.
У Києві демонтували знак дружби Києва та Москви
- Пам'ятник демонтували 6 вересня. Відповідне рішення ухвалили ще влітку.
- Наразі його зберігають у Голосіївській райдержадміністрації. Згодом – передадуть у майбутній Музей тоталітаризму.
- Депутатка Аліна Михайлова заявила, що це перемога. Політикиня наголосила: "будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців, дружби немає".