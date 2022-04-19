Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он также добавил, что только при полной капитуляции России она может начать процесс "депутинизации".

Обратите внимание Путин отметил российскую бригаду, устроившую зверства в Буче

Весь процесс "депутинизации" явно займет несколько десятилетий, нужен музей в Мариуполе, Бородянке, Буче. Туда надо свозить российских школьников, чтобы они видели преступления, совершенные Россией,

– уверяет журналист.

Яковенко убежден, что только таким образом, через 30 лет может наступить просветление в мозгах россиян. Но следует понимать, что сил только Украины на это не хватит, нужна помощь всего цивилизованного мира.

Добавим, что все зверства на Киевщине, оккупанты совершали сознательно и не опасаясь последствий. Оккупанты из зависти разрушали все на своем пути, а особенно – богатые дома.

Что известно о последствиях путинского режима для россиян: смотрите видео