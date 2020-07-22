Путин за 20 лет правления привык к рабской покорности 140 млн россиян. А если кто-то поднимал голов – ее тут же отшибали дубинкой. Но как принудить людей к покорности?

Механизм прост – отобрать у российских регионов все и погрузить в тотальную нищету. А нищий народ неизбежно становится тупым. И как писал нобелевский лауреат по экономике Хайек – "проще всего обрести поддержку людей легковерных и послушных, не имеющих собственных убеждений и согласных принять любую готовую систему ценностей".

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Россия против Путина

Именно поэтому под ширмой двухсот поправок в Конституцию РФ, Путину удалось сделать себя любимого вечным президентом. Но как-бы в Кремле не старались нарисовать приятные Путину цифры, отдаленные и оторванные от Москвы регионы к которым пропаганда доходит с опозданием, дали понять – хамское и скотское отношение Москвы к остальной России им надоело.

Первыми стали оленеводы Ненецкого автономного округа на севере России, единственного региона, где большинство проголосовали против вечного Путина. Для России в целом это было неслыханной наглостью. Но местные жители не скрывают – это была своеобразная форма протеста против нынешнего режима. Чего совсем не ожидали в Кремле. Но реакция была предсказуемой – "вас нет". И протест утих.

Когда Хабаровск начал антипутинскую политику?

Чего не скажешь о Хабаровском крае, который в последние 10 дней стал фактически центром политической жизни России. Без каких-либо разрешений сотни людей вышли митинговать против противного им Путина. Началось все еще 12 июля, точнее еще раньше – в 2018 году.

Давайте по порядку. Система управления Путина работает так, что в каждом регионе есть ставленник в виде губернатора, который выкачивает деньги из региона и следит как бы кто не поднял голову.

Но в 2018 году схема дала сбой – посланник Москвы проиграл на выборах и уступил кресло оппозиционеру Сергею Фургалу. Тот оказался "не карманным" и два года портил карму Кремлю. За это время хабаровчане смекнули – система сыплется.

Когда же абсолютно вся вертикаль власти стала подчиняться лично Путину законодательно (а именно так прописано в новой Конституции РФ), Владимирович приказал жестоко и публично наказать Фургалу за неповиновение. Губернатора обвинили в убийствах якобы совершенных им в 2004 году. Конечно доказательств никаких нет. Фургалу тут же вывезли в Москву и публично наказали. Ничего не объяснив хабаровчанам, которые за два года стали привыкать к свободе.

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Но Путин просчитался – Хабаровск встал на защиту Фургала. Стало очевидно – Вова для региона никто. И даже без лидера, в лице Фургала, митинги собрали до 50 тысяч участников. Если с московскими протестами, в 20 тысяч максимум, ОМОН еще справлялся, то здесь – нет. Да и большой вопрос – пойдут ли местные полицейские бить своих же соседей? Не останавливает митингующих даже обращение пресс-секретаря Михаила Фургала, которая, явно под давлением, призвала хабаровчан разойтись. И в этой ситуации выхода всего два: ввести армию и разогнать, или попробовать дать народу "плюшку".

Путин потерял контроль над Хабаровском

Но Путин просто спрятался. Промедление в неделю породило новые требования митингующих – отставка президента до 1 сентября.

И после этого Путин, наверняка, испугался. Промытые им же мозги россиян могут встать против него. Ведь рядовой россиянин, боящийся даже подумать плохо о Путине, вдруг увидел – 50 тысяч может требовать отставки Путина, а репрессивная машина в ответ буксует. В этой ситуации любой более-менее лидер может вложить идею свержения Путина в опустевшие головы нищих и поднять бунт. И тогда путинский ОМОН будет не в силах что-либо сделать.

И Путин дал очередную слабину, показав, что контроля над ситуацией в Хабаровске у него нет. На место Фургала назначили ставленника Москвы – члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева. Мол, нейтральный кандидат. И тут митинги вспыхнули с новой силой и новым лозунгом – "Прочь Москва, мы здесь власть!"

А в первый же день на посту Дегтярев спрятался от митингующих и за 5 минут до начала отменил свою первую пресс-конференцию. В ответ на такое назначение, даже лояльные к Путину ЛДПР-овцы из Хабаровска, в знак протеста, вышли из состава партии.

К слову, худшего кандидата на пост врио губернатора еще нужно было поискать. Дегтярев известен тем, что предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза, тратить 28 млрд рублей в год, чтобы "улучшать настроение москвичкам за критические дни", отменить в России доллары и запретить геям быть донорами крови.

Чего ждать дальше?

Перерастут ли протесты в Хабаровске в общефедеральное недовольство – вопрос спорный. Ведь страх поселившийся в головах россиян вышибить сложно.

Но, уже в сентябре этого года Россию ждут выборы в местные органы власти. И тихий протест оленеводов из Ненецкого округа в совокупности с протестами в Хабаровске могут дать толчок остальным регионам избрать "свою власть" не угодную Москве. И тогда Кремлю станет ой как сложно качать денежки из регионов.

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И тут перед Путиным стоит выбор – либо ввести тотальную всеобъемлющую диктатуру и террор, что он может сделать законным методом, ведь новая Конституция РФ ему это позволяет. Либо, в очередной раз объединить россиян вокруг общего врага или "победы". Иначе зачем проводить проверки боеготовности войск и показательный визит в Крым? Либо потерять тотальную власть и допустить окончательный развал России на отдельные автономные республики…