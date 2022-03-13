В пресс-службе отметили, что японская компания не только останавливает производство автомобилей, но и импорт новых моделей в Российскую Федерацию.

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Тойота Мотор Россия прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей... Другие операции на остальной территории Европы не подвергаются влиянию,

– говорится в сообщении.

Официальный импортер автомобилей Toyota и Lexus в Украине также выразил надежду, что в стране вскоре воцарится мир, а войну будет закончена.

Отметим, что японский автомобильный производитель Toyota одним из последних объявил о своем выходе с российского рынка. Еще 10 марта компания Toyota сообщала, что не планирует покидать Россию и закрывать свой завод в Санкт-Петербурге.