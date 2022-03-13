У пресслужбі зазначили, що японська компанія не тільки зупиняє виробництво автомобілів, а й імпорт нових моделей у Російську Федерацію.

Читайте також: Nissan готується до повної зупинки автозаводу в Петербурзі

Тойота Мотор Росія припинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі 4 березня, а також імпорт автомобілів... Інші операції на решті території Європи не зазнають впливу,

– йдеться у повідомленні.

Офіційний імпортер автомобілів Toyota і Lexus в Україні також висловив сподівання, що в країні незабаром запанує мир, а війну буде припинено.

Зазначимо, що японський автомобільний виробник Toyota одним з останніх оголосив про свій вихід з російського ринку. Ще 10 березня компанія Toyota інформувала, що не планує залишати Росію та закривати свій завод у Санкт-Петербурзі.