Також у компанії створили фонд на суму 2,5 мільйони євро для підтримки постраждалих у гуманітарній кризі в Україні. Nissan пожертвує 1 мільйон євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.

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Ще 1,5 мільйони євро Nissan також виділить для забезпечення фінансової стабільності та постійної підтримки співробітників компанії їхніх сімей, які постраждали від кризи.

Що відомо про завод в Петербурзі У Петербурзі завод Nissan відкрився ще у червні 2009 року. Підприємство випускає моделі X-Trail, Murano, Qashqai та Terrano.



У 2022 році потужність становила 100 тисяч автомобілів на рік. На заводі працювало приблизно 2 тисячі росіян.

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