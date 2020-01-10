Традиция длиною в 30 лет: как вертеп поздравляет односельчан с Рождеством
Украинцы продолжают праздновать Рождество Христово. В селе Спас на Коломыйщине рождественский вертеп ходит по улицам и колядует вплоть до Старого Нового года. Этой традиции уже более тридцати лет.
Впервые об этом вертепе услышали еще тридцать лет назад. И с тех пор неизменными остались главные герои, их роли и костюмы.
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Царь Ирод, три мудреца и ангел, который возвещает о рождении Иисуса Христа – эти герои вертепа продолжают поздравлять украинцев с рождественскими праздниками.
Торговец в вертепе
Привлекли около двадцати людей – это актеры и музыканты, которые пишут все роли самостоятельно. Говорят, в свои выступления каждый год добавляют что-то новое и интересное.
Готовились мы два месяца. В основном, нас поощряла патриотическая коляда, патриотическая песня. За короткий срок сшили костюмы сами, не нанимали никого. Как могли, так сшили,
– объяснил актер, игравший Ангела.
В вертепе также есть и негативные герои, но с добрыми намерениями. "Прототип это Ангел. Черт, он ролей не имеет. Ирода, что тот захотел сына Божьего уничтожить, забирает в ад", – рассказал актер, который играл Черта.
Украинский вертеп
Рождественский вертеп уже прошел более 20 километров. Свой вертеп актеры показали последний раз и передали инициативу молодому поколению.
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