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      Традиция длиною в 30 лет: как вертеп поздравляет односельчан с Рождеством

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      Украинцы продолжают праздновать Рождество Христово. В селе Спас на Коломыйщине рождественский вертеп ходит по улицам и колядует вплоть до Старого Нового года. Этой традиции уже более тридцати лет.

      Впервые об этом вертепе услышали еще тридцать лет назад. И с тех пор неизменными остались главные герои, их роли и костюмы.

      Интересно: Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество

      Царь Ирод, три мудреца и ангел, который возвещает о рождении Иисуса Христа – эти герои вертепа продолжают поздравлять украинцев с рождественскими праздниками.

      Вертеп торговець
      Торговец в вертепе

      Привлекли около двадцати людей – это актеры и музыканты, которые пишут все роли самостоятельно. Говорят, в свои выступления каждый год добавляют что-то новое и интересное.

      Готовились мы два месяца. В основном, нас поощряла патриотическая коляда, патриотическая песня. За короткий срок сшили костюмы сами, не нанимали никого. Как могли, так сшили,
       объяснил актер, игравший Ангела.

      В вертепе также есть и негативные герои, но с добрыми намерениями. "Прототип это Ангел. Черт, он ролей не имеет. Ирода, что тот захотел сына Божьего уничтожить, забирает в ад", – рассказал актер, который играл Черта.

      Вертеп
      Украинский вертеп

      Рождественский вертеп уже прошел более 20 километров. Свой вертеп актеры показали последний раз и передали инициативу молодому поколению.

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      10 января
      2919
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Традиции Рождество
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