Традиция переодевания на Маланку: чем известен народный обряд

Цыгане с медведями, парни в женской одежде, вертеп и колядки. Столетние традиции маланкования и щедрования воссоздали в Черновцах. Праздник "От Рождества до Иордана" проходит в музее под открытым небом уже 13 год подряд.

Под звуки Коляды выгоняют злого духа участники действа, приехавшие из села Горбова. Там до сих пор передают традиции маланкования и щедрования, а все костюмы придумывают и изготавливают собственноручно.

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"Этот фольклор оставили нам деды-прадеды. Как было сто лет назад, так и есть на сегодня", – пояснила творческий руководитель коллектива из села Горбова Мария Буздуга.



Возрождение традиций в Черновцах

Приехали также участники нескольких фольклорных коллективов из Вижниччины, где есть свои традиции – Периберии, то есть переодевания на Маланки. Однако обязательно должны присутствовать основные герои: дед, баба, цыган, коза и медведь. Для роли последнего выбирают самого сильного мужчину. Надевают ему маску и овечий кожух.



Переодетый в медведя

"Этот медведь в Маланке считается одним из самых сильнейших персонажей, который отгоняет всю нечисть. Мы вроде как теперешняя наша полиция, которая нас бережет и защищает", – пояснил участник коллектива Юрий Савчук.

Традиция переодевания на Маланку смогла выжить в условиях имперских запретов. Советская власть запретила воссоздание народных обрядов из-за религиозной подоплеки, однако втайне люди берегли традицию.

Мы были под Австро-Венгрией и под Румынией, и Польшей, и Советским режимом. Ни одного года такого не было, чтобы не переодевались в Вашковце. Я, например, переодеваюсь где-то лет 50, или и более,

- руководитель коллектива "Вашкивецкой переберии" Орест Сирецкий.



Гости праздника

"Посетители музея поражены креативом и костюмами. Особенно дети. Люди за этим скучают, они ждут этого праздника целый год", – добавила посетительница Василиса Бескоровайная. Этим действием завершается цикл новогодне-рождественских праздников.