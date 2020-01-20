Традиція переодягання на Маланку: чим відомий народний обряд

Цигани з ведмедями, парубки у жіночому одязі, вертеп та колядки. Сторічні традиції маланкування та щедрування відтворили у Чернівцях. Свято "Від Різдва до Йордану" проходить у музеї просто неба уже 13 рік поспіль.

Під звуки коляди виганяють злого духа учасники дійства, які приїхали з села Горбова. Там досі передають традиції маланкування та щедрування, а усі костюми придумують та виготовляють власноруч.

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"Цей фольклор залишили нам діди-прадіди. Як було сто років назад, так і є на сьогодні", – пояснила творча керівниця колективу з села Горбова Марія Буздуга.



Відтворення традицій у Чернівцях

Приїхали також учасники кількох фольклорних колективів із Вижниччини, де є свої традиції – Периберії, тобто переодягання на Маланку. Однак обов'язково повинні бути присутніми основні герої: дід, баба, циган, коза і ведмідь. Для ролі останнього вибирають найдужчого чоловіка. Одягають йому маску та овечий кожух.



Переодягнений у ведмедя

"Цей ведмідь в Маланці вважається одним із найстрашніших та найсильніших персонажів, який відганяє усю нечисть. Ми ніби як теперішня наша поліція, яка нас береже і захищає", – пояснив учасник колективу Юрій Савчук.

Традиція переодягання на Маланку змогла вижити в умовах імперських заборон. Радянська влада заборонила відтворення народних обрядів через релігійне підґрунтя, однак потай люди берегли традицію.

Ми були під Австро-Угорщиною і під Румунією, і Польща, і Радянським режимом. Жодного року такого не було, щоб не переодягались у Вашківці. Я, наприклад, переодягаюсь десь років 50, або і більше,

– керівник колективу "Вашківецької переберії" Орест Сірецький.



Гості свята

"Відвідувачі музею вражені креативом та костюмами. Особливо діти. Люди за цим сумують, вони чекають цього свята цілий рік", – додала відвідувачка Василина Бескоровайна. Цим дійством завершується цикл новорічно-різдвяних свят.