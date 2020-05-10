Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Традиционные украинские блюда, о которых мало кто знает

- Читати новину українською
Традиционная украинская кухня
Традиционная украинская кухня / 24 канал

Традиционные блюда отражают характер и культуру той страны, которой они принадлежат. Украинская национальная кухня славится щедростью и любит всего побольше. 24 канал предлагает ознакомиться с традиционными, но малоизвестными блюдами украинской кухни.

Особенности национальной кухни – широкое использование мяса, круп, а также различных овощей: помидоров, баклажанов, лука и изделий из пшеничной муки. 24 канал собрал для вас блюда, которые ели наши предки, как оказалось: не борщом единым!

Читайте также Безопасно ли заказывать еду и продукты с доставкой

Вот какие блюда выбрали:

  • Балабушки – булочки круглой формы из кислого теста. Как правило, их пекут на праздники или в воскресенье. Для приготовления балабушки используют пшеничную или гречнево-пшеничную муку. В некоторых регионах Украины балабушки не выпекают, а варят.
  • Вергуны – простое печенье. Его изготавливают из пресного теста на яйце и сыворотке. Это печенье нужно жарить в кипящем масле до золотистого цвета. По традиции, вергуны готовят девушки – на посиделки, хозяйки – для колядников, бабы-повитухи – для внуков.
  • Гречаники – гречневые блины. Готовится тесто с хлебной закваской или дрожжами, туда добавляют пшеничную муку, яйцо и сыворотку. За украинским столом их едят со шкварками, молоком, простоквашей, сметаной.
  • Затирка – одна из древнейших блюд славянских народов. Тесто из пшеничной муки на яйцах, растирают, пока не образуются шарики размером с горошину или фасоль. Их варят или в кипятке, или в молоке, а иногда в мясном бульоне.
  • Клюски готовятся аналогично галушкам. Единственная разница тесто замешивают с толченым картофелем, свежими творогом.
  • Завиваники (крученики) – это кусок мяса, свинины или телятины, который отбивают, солят, перчат, а затем накладывают на него начинку и завивают рулетом.
  • Сиченики – свинину или рыбу, мелко нарезанную или толченную, смешивают с жареным луком, перцем, мукой и вымешивают с сырым яйцом до однородной массы. Из этой массы делают колбаски, которые выкачивают в муке и поджаривают их на сковороде, а затем тушат.
  • Сырокваша или ряженка. Молоко парят до золотистого цвета, а затем охлаждают до комнатной температуры. Далее добавляют одну-две ложки сметаны, накрывают и оставляют в теплом месте. Через 12 часов сироквашка – готова.
  • Холоднык – одна из разновидностей борща. Его готовят исключительно летом. В народе его называют "сырым" борщом, ведь варят только свеклу. Едят его охлажденным и очень часто вместе с вареной картошкой.

Маловідомі традиційні українські страви інфографіка 24 канал
Малоизвестные традиционные украинские блюда / Инфографика 24 канала
 

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Смачно Традиции Инфографика
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Созданный (не) Богом
9 мая , 22:58 Созданный (не) Богом
Украинки не защищены от домашнего насилия: страшные цифры и что с этим делать?
9 мая , 22:00 Украинки не защищены от домашнего насилия: страшные цифры и что с этим делать?
Зоя Казанжи
Главные новости 9 мая: День победы и нарушения, трагедия на "Академике Вернадском"
9 мая , 20:33 Главные новости 9 мая: День победы и нарушения, трагедия на "Академике Вернадском"
Вероніка Климська