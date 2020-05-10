Традиционные украинские блюда, о которых мало кто знает
Традиционные блюда отражают характер и культуру той страны, которой они принадлежат. Украинская национальная кухня славится щедростью и любит всего побольше. 24 канал предлагает ознакомиться с традиционными, но малоизвестными блюдами украинской кухни.
Особенности национальной кухни – широкое использование мяса, круп, а также различных овощей: помидоров, баклажанов, лука и изделий из пшеничной муки. 24 канал собрал для вас блюда, которые ели наши предки, как оказалось: не борщом единым!
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Вот какие блюда выбрали:
- Балабушки – булочки круглой формы из кислого теста. Как правило, их пекут на праздники или в воскресенье. Для приготовления балабушки используют пшеничную или гречнево-пшеничную муку. В некоторых регионах Украины балабушки не выпекают, а варят.
- Вергуны – простое печенье. Его изготавливают из пресного теста на яйце и сыворотке. Это печенье нужно жарить в кипящем масле до золотистого цвета. По традиции, вергуны готовят девушки – на посиделки, хозяйки – для колядников, бабы-повитухи – для внуков.
- Гречаники – гречневые блины. Готовится тесто с хлебной закваской или дрожжами, туда добавляют пшеничную муку, яйцо и сыворотку. За украинским столом их едят со шкварками, молоком, простоквашей, сметаной.
- Затирка – одна из древнейших блюд славянских народов. Тесто из пшеничной муки на яйцах, растирают, пока не образуются шарики размером с горошину или фасоль. Их варят или в кипятке, или в молоке, а иногда в мясном бульоне.
- Клюски готовятся аналогично галушкам. Единственная разница тесто замешивают с толченым картофелем, свежими творогом.
- Завиваники (крученики) – это кусок мяса, свинины или телятины, который отбивают, солят, перчат, а затем накладывают на него начинку и завивают рулетом.
- Сиченики – свинину или рыбу, мелко нарезанную или толченную, смешивают с жареным луком, перцем, мукой и вымешивают с сырым яйцом до однородной массы. Из этой массы делают колбаски, которые выкачивают в муке и поджаривают их на сковороде, а затем тушат.
- Сырокваша или ряженка. Молоко парят до золотистого цвета, а затем охлаждают до комнатной температуры. Далее добавляют одну-две ложки сметаны, накрывают и оставляют в теплом месте. Через 12 часов сироквашка – готова.
- Холоднык – одна из разновидностей борща. Его готовят исключительно летом. В народе его называют "сырым" борщом, ведь варят только свеклу. Едят его охлажденным и очень часто вместе с вареной картошкой.
Малоизвестные традиционные украинские блюда / Инфографика 24 канала
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