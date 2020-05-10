Традиційні українські страви, про які мало хто знає

Традиційні страви відображають характер і культуру тої країни, якій вони належать. Українська національна кухня славиться щедрістю та любить всього побільше. 24 канал пропонує ознайомитись із традиційними, але маловідомими стравами української кухні.

Особливості національної кухні – це широке використання м'яса, круп, а також різних овочів: помідорів, баклажанів, цибулі й виробів з пшеничного борошна. 24 канал зібрав для вас страви, які їли наші предки, як виявилося: не борщем єдиним!

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Ось які страви вибрали:

Балабушки – булочки круглої форми з кислого тіста. Зазвичай, їх печуть на свята або в неділю. Для приготування балабушки використовують пшеничне або гречано-пшеничне борошно. У деяких регіонах України балабушки не випікають, а варять.

Вергуни – просте печиво. Їх виготовляють із прісного тіста на яйці та сироватці. Це печиво потрібно смажити в киплячій олії до золотавого кольору. За традицією, вергуни готують дівчата – на вечорниці, господині – для колядників і щедрувальників, баби-повитухи – для онуків.

Гречаники – гречані млинці. Готується тісто з хлібною закваскою або дріжджами, туди додають пшеничну муку, яйце й сироватку. За українським столом їх їдять зі шкварками, молоком, кисляком, сметаною.

Затірка – одна з найдавніших страв слов'янських народів. Тісто з пшеничного борошна на яйцях, розтирають доти, доки не утворяться кульки розміром з горошину чи квасолину. Їх варять або в окропі, або в молоці, а іноді в м'ясній юшці.

Клюски готуються аналогічно галушкам. Єдина різниця тісто замішують із товченою картоплею, свіжими кисломолочним сиром.

Завиваники (крученики) – це шматок м'яса, свинини або телятини, який відбивають, солять, перчать, а потім накладають на нього начинку і завивають рулетом.

Січеники – свинину або рибу, дрібно нарізану або товчену, змішують зі смажену цибулею, перцем, борошном і вимішують із сирим яйцем до однорідної маси. Із цієї маси роблять ковбаски, які викачують в борошні та підсмажують їх на сковороді, а потім тушкують.

Сирокваша або ряжанка. Молоко парять до золотавого кольору, а потім охолоджують до кімнатної температури. Далі додають одну-дві ложки сметани, накривають і лишають в теплому місці. Через 12 годин сироквашка – готова.

Холодник – один із різновидів борщу. Його готують виключно влітку. У народі його називають "сирим" борщем, адже варять лише буряк. Їдять його охолодженим і дуже часто разом із вареною картоплею.



Маловідомі традиційні українські страви / Інфографіка 24 каналу