Традиционный грузинский способ пить вино: как отличить настоящее от порошкового

Грузия входит в список топ-стран винного туризма. Грузинским винодельческим традициям не менее 8 тысяч лет. Считается, что самый древний в мире крепкий напиток зародился именно в этой стране.

Как в Грузии пьют вино: традиционный способ

В Тбилиси традиционным вином из пиалы (небольшой сосуд, чашка без ручек для вина, – 24 канал) радушно угощают в каждом доме.

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Пьют в Грузии в основном белое вино, а вот красному приписывают лечебные свойства.



Пиала для вина в Грузии

А в центре ночного Тбилиси семейный винный погреб-магазин – фаворит среди туристов, а специально для 24 канала продавец Георгий Наниташвили показал, как отличить настоящее красное вино от порошкового.

Как это сделать? Для этого стакан с вином ставят в емкость с водой. И если в стакане не останутся следы порошка или осадок, то это означает, что вино настоящее, качественное.

Украинцы в Грузии

Украинец Владимир Абрамюк открыл в Тбилиси свой бизнес. Марани, то есть, винодельню, решил устроить после бракосочетания с грузинкой.

Просто когда я приехал в Грузию, познакомился с семьей, увидел, как делают это вино, то мне стало интересно. И я понял, что то вино, которое я пил в Украине, не всегда было настоящим,

– говорит мужчина.

Владимир – первый бизнесмен, который выпустил здесь вино с грузинско-украинской этикеткой. Таким образом он прославляет родную страну за тысячи километров от нее, а соотечественникам открывает Грузию.

Чем полезно красное вино? Красное вино содержит ресвератрол – природный антиоксидант, добываемый из виноградной кожуры и косточек. Это соединение помогает в борьбе с депрессией и тревогой.