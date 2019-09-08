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      Традиционный грузинский способ пить вино: как отличить настоящее от порошкового

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      Грузия входит в список топ-стран винного туризма. Грузинским винодельческим традициям не менее 8 тысяч лет. Считается, что самый древний в мире крепкий напиток зародился именно в этой стране.

      Как в Грузии пьют вино: традиционный способ

      В Тбилиси традиционным вином из пиалы (небольшой сосуд, чашка без ручек для вина, – 24 канал) радушно угощают в каждом доме.

      Интересно! Туристам будут дарить вино в аэропортах Грузии

      Пьют в Грузии в основном белое вино, а вот красному приписывают лечебные свойства.

      Піала для вина у Грузії
      Пиала для вина в Грузии

      А в центре ночного Тбилиси семейный винный погреб-магазин – фаворит среди туристов, а специально для 24 канала продавец Георгий Наниташвили показал, как отличить настоящее красное вино от порошкового.

      Как это сделать? Для этого стакан с вином ставят в емкость с водой. И если в стакане не останутся следы порошка или осадок, то это означает, что вино настоящее, качественное.

      через GIFER

      Украинцы в Грузии

      Украинец Владимир Абрамюк открыл в Тбилиси свой бизнес. Марани, то есть, винодельню, решил устроить после бракосочетания с грузинкой.

      Просто когда я приехал в Грузию, познакомился с семьей, увидел, как делают это вино, то мне стало интересно. И я понял, что то вино, которое я пил в Украине, не всегда было настоящим,
      – говорит мужчина.

      Владимир – первый бизнесмен, который выпустил здесь вино с грузинско-украинской этикеткой. Таким образом он прославляет родную страну за тысячи километров от нее, а соотечественникам открывает Грузию.

      Чем полезно красное вино? Красное вино содержит ресвератрол – природный антиоксидант, добываемый из виноградной кожуры и косточек. Это соединение помогает в борьбе с депрессией и тревогой.

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      8 сентября
      4738
      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости Украины Традиции Новости Грузии Алкоголь
      Источник: 24 канал
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