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      Традиційний грузинський спосіб пити вино: як відрізнити справжнє від порошкового

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      Грузія входить у перелік топ-країн винного туризму. Грузинським виноробним традиціям щонайменше 8 тисяч років. Вважається, що найдавніший у світі міцний напій зародився саме в цій країні.

      Як у Грузії п'ють вино: традиційний спосіб

      У Тбілісі традиційним вином із піали (невелика посудина, чашка без ручок для вина, – 24 канал) радо пригощають у кожній оселі.

      Цікаво! Туристам даруватимуть вино в аеропортах Грузії

      П’ють у Грузії здебільшого біле вино, а от червоному приписують лікувальні властивості.

      Піала для вина у Грузії
      Піала для вина у Грузії

      А у центрі нічного Тбілісі сімейний винний погріб-крамниця – фаворит серед туристів, а спеціально для 24 каналу продавець Георгій Наніташвілі показав, як відрізнити справжнє червоне вино від порошкового.

      Як це зробити? Для цього склянку з вином ставлять у посудину з водою. І якщо в склянці не залишаться сліди порошку чи осад, то це означає, що вино справжнє, якісне.

      через GIFER

      Українці в Грузії

      Українець Володимир Абрам’юк відкрив у Тбілісі свій бізнес. Марані, тобто, виноробню, вирішив облаштувати після одруження з грузинкою.

      Просто коли я приїхав до Грузії, познайомився з сім’єю, з родиною, побачив, як роблять це вино, то мені стало цікаво. І я зрозумів, що те вино, яке я пив в Україні, не завжди було справжнім,
      – говорить чоловік.

      Володимир – перший бізнесмен, який випустив тут вино з грузинсько-українською етикеткою. Таким чином він прославляє рідну країну за тисячі кілометрів від неї, а співвітчизникам відкриває Грузію.

      Чим корисне червоне вино? Червоне вино містить ресвератрол – природний антиоксидант, що видобувається з виноградної шкірки й кісточок. Це з'єднання допомагає в боротьбі з депресією і тривогою.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Алкоголь Новини Грузії Традиції
      Джерело: 24 канал
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