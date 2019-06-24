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      Туристам даруватимуть вино в аеропортах Грузії

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      Туристам даруватимуть вино в аеропортах Грузії
      Туристам даруватимуть вино в аеропортах Грузії / www.foodiesfeed.com

      У грузинських аеропортах Кутаїсі, Батумі і Тбілісі даруватимуть вино туристам, які прибули у країну.

      Видання "Грузія online" повідомило, що даруватимуть сухе вино сортового складу Сапераві. Пляшки будуть оливкового кольору та у спеціальному упакуванні для транспортування.

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      Національна адміністрація туризму планує роздати туристам 300 тисяч пляшок напою. У країні вже оголосили тендер для тих компаній, які працювали на ринку протягом останніх шести років і зробили не менш ніж 100 тисяч літрів вина.

      Постачання почнеться через 30 робочих днів після укладення договору, а завершаться не пізніше 25 грудня 2019 року.

      До слова, така акція у аеропортах Грузії проводиться вже вшосте. Останній раз тішили туристів подарунками у 2016 році. 

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      Теги: Новини Грузії Відпочинок Алкоголь Алкогольний ринок Подорожі
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