В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели продолжают оказывать помощь туристам из города Южный, которые травмировались при восхождении на Говерлу.

К теме При восхождении на Говерлу погибла туристка, еще двое – травмированы

Чрезвычайники рассказали о спасении пострадавших

По состоянию на 14:40 34-летнего мужчину с травмой ноги транспортировали к спортивной базе "Заросляк". Спасатели передали пострадавшего медикам.



Пострадавшего спустили с горы / Фото ГСЧС​



Мужчину передали медикам / Фото ГСЧС

Спасатели транспортировали к базе пострадавшего: смотрите видео

Кроме того, в 14:30 травмированную 32-летнюю женщину, к которой направлялись чрезвычайники, удалось найти. Сейчас организовали ее сопровождение. С пострадавшей работает психолог ГСЧС.

Все обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Трагедия при восхождении на Говерлу: что известно