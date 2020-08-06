В госпитале в городе Ахмедабад на западе Индии пожар унес жизни восьми пациентов отделения интенсивной терапии, инфицированных COVID-19. Спасателям удалось эвакуировать из медицинского учреждения 35 человек.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Пожар произошел днем из-за короткого замыкания в электросети. Один из врачей попытался потушить пламя самостоятельно, но получил серьезные ожоги.

Спасатели успели эвакуировать 35 пациентов из больницы. Однако 8 человек, инфицированных коронавирусом, умерли от отравления дымом.

Около 15:30 в госпитале возник огонь из-за короткого замыкания в сети в отделении интенсивной терапии больных коронавирусом,

– сообщил представитель властей штата Гуджарат Раджив Кумар Гупта.

Огонь потушили лишь через 1,5 часа после начала пожара. Сейчас власти проводят расследование инцидента.

Заметим, что пожары в домах Индии возникают часто из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.



Родственники пациентов ждут новостей из больницы, в которой бушевал пожар / Фото Assosiated Press