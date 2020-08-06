У шпиталі в місті Ахмедабад на заході Індії пожежа забрала життя вісьмох пацієнтів відділення інтенсивної терапії, інфікованих COVID-19. Рятувальникам вдалося евакуювати з медичного закладу 35 людей.

Про це повідомляє видання Associated Press.

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Пожежа сталася вдень через коротке замикання в електромережі. Один з лікарів спробував загасити полум'я самотужки, але дістав серйозні опіки.

Рятувальники встигли евакуювати 35 пацієнтів з лікарні. Однак 8 людей, інфікованих коронавірусом, померли від отруєння димом.

Близько 15:30 у шпиталі виник вогонь через коротке замикання в мережі у відділенні інтенсивної терапії хворих на коронавірус,

– повідомив представник влади штату Гуджарат Раджив Кумар Гупта.

Вогонь загасили лише через 1,5 години після початку пожежі. Зараз влада проводить розслідування інциденту.

Зауважимо, що пожежі в будинках Індії виникають часто через недотримання правил пожежної безпеки.



Родичі пацієнтів чекають новин з лікарні, в якій вирувала пожежа / Фото Assosiated Press