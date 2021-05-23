Канатная дорога перевозила людей из курортного города Стреза на гору Моттароне. На момент трагедии кабина находилась на большой высоте.

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В кабине находились 15 человек

По предварительной информации, в кабине, рассчитанной на 35 человек, было 15 пассажиров. В туринскую больницу вертолетом доставили 2 пострадавших детей – в возрасте от 5 до 9 лет. Представители альпийских спасательных служб не исключают, что число жертв может еще возрасти. Пока известно, что среди погибших были немецкие туристы.

Трос оборвался неподалеку вершины горы

Местные СМИ сообщают, что на месте трагедии до сих пор работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, трос, удерживавший кабину, оборвался всего в 300 метрах от вершины.

Важно! Канатную дорогу закрывали для капитального ремонта 7 лет назад. Работы продолжались около 2 лет и стоили 4 миллиона евро.