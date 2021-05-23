Трагедия произошла 23 мая около 13:00. По предварительной информации, в кабине фуникулера целом находились 11 человек.

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Среди пострадавших – 2 детей в возрасте 5 и 9 лет. Их срочно госпитализировали в больницу Турина. Сейчас они – в тяжелом состоянии.

По информации издания Ansa, кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне.



В Италии оборвалась канатная дорога / Фото пожарно-спасательной службы

На месте аварии до сих пор работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами.

Обратите внимание! Из-за карантина канатная дорога Стреза-Моттароне длительное время не работала. Ее открыли для посетителей только 24 апреля.

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