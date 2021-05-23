Трагедія сталася 23 травня близько 13:00. За попередньою інформацією, у кабіні фунікулера загалом перебували 11 людей.

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Серед потерпілих – 2 дітей у віці 5 та 9 років. Їх терміново госпіталізували у лікарню Турина. Наразі вони – у важкому стані.

За інформацією видання Ansa, кабіна обірвалася в одній з найвищих точок маршруту, всього лише за 300 метрів до вершини Моттароне.



В Італії обірвалася канатна дорога / Фото пожежно-рятувальної служби

На місці аварії досі працюють альпійські рятувально-спелеологічні групи разом з пожежною командою та карабінерами.

Зверніть увагу! Через карантинні обмеження канатна дорога Стреза-Моттароне тривалий час не працювала. Її відкрили для відвідувачів лише 24 квітня.

Канатну дорогу ремонтували кілька років тому

У 2014 році Стреза-Моттароне закривали для проведення капітального ремонту, відкриття канатної дороги було відкрито 13 серпня 2016 року.

Ремонтні роботи тоді обійшлися у 4 мільйони євро. Позачергове технічне обслуговування включало, зокрема, заміну двигунів, електричних панелей, трансформаторів.

Де розташована канатна дорона Стреза-Моттароне: карта