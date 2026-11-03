Еще более 50 человек могут находиться под завалами в Камышевахе из-за авиаударов России, — Зеленский

Спасательная операция на месте вражеских атак продолжается уже вторые сутки. Об этом 3 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Германии.

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Зеленский о трагедии

Российские военные нанесли по поселку несколько ударов авиабомбами. На данный момент экстренным службам удалось спасти пятерых пострадавших.

Страшный удар, одно из крупнейших российских убийств в этой войне. И происходит все это сразу после гуманитарной операции в Олешках– заявил Зеленский.

Президент рассказал, что Украина предлагала расширить и продлить режим тишины, однако в ответ Россия совершила новую смертоносную атаку.

Переговоры о поставках ПВО и ракет

Владимир Зеленский отметил поддержку международных партнеров по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Мы говорили с Фридрихом о пакетах поддержки и необходимых решениях. И большое спасибо за то, что Фридрих сказал, что будет зимний пакет поддержки– заявил Зеленский.

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В ходе беседы стороны сделали акцент на остром дефиците вооружения для противовоздушной обороны, в частности на обеспечении Украины ракетами PAC-2, PAC-3 и IRIS-T.

Диалог также коснулся укрепления авиации, в частности истребителей F-16, для уничтожения вражеских беспилотников. "Мы обсуждали новый пакет такой поддержки для наших F-16. Большое спасибо за такую поддержку", – подытожил глава государства.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили девять авиабомб на поселок Камышеваха Запорожской области. Враг попал в укрытие, где находились люди.