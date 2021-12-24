В сети опубликовали первые фото и видео с места трагедии. Там идет поисково-спасательная операция, работу чрезвычайников усложняет сильный туман.
27 человек погибли и 100 ранены в пожаре на пароме в Бангладеш
Детали пожара на пароме в Бангладеше
Пассажиры, которым удалось выжить, рассказали, что судно загорелось вблизи города Джалокати примерно в 03:00 по местному времени. Части людей удалось спастись, выпрыгнув из парома в воду. Однако многие погибли.
Я вышел из VIP-каюты и увидел, что паром вспыхнул,
– поделился один из уцелевших.
Затем его жена и зять прыгнули в реку и на лютом морозе доплыли до берега.
Судно возвращалось в Баргуну из Даки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился по всей площади.
Многие погибли и получили ранения
По предварительной информации, на момент инцидента на борту находились как минимум 500 пассажиров. Среди них были дети, женщины и пожилые люди.
Спасатели заявили, что обнаружили уже 30 тел. В результате возгорания пострадали не менее 100 человек. Однако это не окончательная информация.
Из-за возгорания на судне десятки человек погибли / Фото Kaler Kantho
В Бангладеше на пароме вспыхнул ужасный пожар: видео с места
На пароме в Бангладеше вспыхнул пожар: смотрите карту