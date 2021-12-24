В сети опубликовали первые фото и видео с места трагедии. Там идет поисково-спасательная операция, работу чрезвычайников усложняет сильный туман.

27 человек погибли и 100 ранены в пожаре на пароме в Бангладеш

Детали пожара на пароме в Бангладеше

Пассажиры, которым удалось выжить, рассказали, что судно загорелось вблизи города Джалокати примерно в 03:00 по местному времени. Части людей удалось спастись, выпрыгнув из парома в воду. Однако многие погибли.

Я вышел из VIP-каюты и увидел, что паром вспыхнул,

– поделился один из уцелевших.

Затем его жена и зять прыгнули в реку и на лютом морозе доплыли до берега.

Судно возвращалось в Баргуну из Даки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился по всей площади.

Многие погибли и получили ранения

По предварительной информации, на момент инцидента на борту находились как минимум 500 пассажиров. Среди них были дети, женщины и пожилые люди.

Спасатели заявили, что обнаружили уже 30 тел. В результате возгорания пострадали не менее 100 человек. Однако это не окончательная информация.

Из-за возгорания на судне десятки человек погибли / Фото Kaler Kantho

В Бангладеше на пароме вспыхнул ужасный пожар: видео с места

На пароме в Бангладеше вспыхнул пожар: смотрите карту